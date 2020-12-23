АМКУ дозволив Dragon Capital купити банк у нардепа Новинського

Антимонопольний комітет дозволив групі інвесткомпаній Dragon Capital придбати контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський.

Про це йдеться у рішеннї АМКУ від 22 грудня.

"Надано дозвіл компанії "Dragon Capital Investments Limited" (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій акціонерного товариства "ЮНЕКС БАНК" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у рішенні Комітету.

Нагадаємо:

Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) звернулась в АМКУ з проханням дозволити купити контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський.

Станом на третій квартал 2020 року, головний акціонер банку - компанія Withine Investments LTD ( 94,9% акцій). Кінцевий бенефіціар цієї компанії - політик і бізнесмен Вадим Новинський.