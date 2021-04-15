В Украине прошли первые торги газом из хранилищ

"Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа провели первые торги газом из подземных хранилищ (ПХГ) через электронную платформу биржи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Первые соглашения уже были выполнены, отметили в компании. В "Укртрансгазе", которая является оператором газохранилищ Украины, объясняют, что перенос процедуры в онлайн позволил сократить время операций, увеличить круг участников и уменьшить документооборот.

Запускать торги газом из хранилищ в УЭБ и Укртрансгаз планируют в два этапа, это - первый из них. Сейчас услуга распространяется только на растаможенный газ.

В ближайшее время, говорят организаторы, она станет возможной и для газа, хранящегося в ПХГ в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + shorthaul". "Следовательно присоединиться к торгам смогут иностранные трейдеры, работающие именно с нерастаможенным газом", - добавили в Укртрансгазе.

Напоминаем:

"Украинская энергетическая биржа" и оператор газохранилищ "Укртрансгаз" запустили возможность торговли газом в подземных хранилищах (ПХГ), пока она доступна только для компаний-резидентов.

Укртрансгаз и Украинская энергетическая биржа подписали договор о взаимодействии, который обеспечит биржевыми инструментами заказчиков, пользующихся украинскими газохранилищами.

Экономическая правда