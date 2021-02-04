Укртрансгаз з УЕБ з березня запускає біржову торгівлю газом зі сховищ
Укртрансгаз та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який забезпечить біржовими інструментами замовників, що користуються українськими газосховищами.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
Договір передбачає співпрацю у два етапи.
Спершу учасники газового ринку України зможуть здійснювати торгові операції з розмитненим природним газом, що зберігається в газосховищах, через платформу Української енергетичної біржі. Зазначається, що це стане можливим з середини березня.
Оператор також виступатиме гарантом наявності в ПСГ заявленого на торги обсягу газу та забезпечуватиме автоматизацію його передачу від одного учасника торгів до іншого протягом 30 хвилин. Після чого біржа у взаємодії з банком за ескроу рахунками автоматично проводитиме клірингові розрахунки.
На другому етапі можливість торгів на біржі отримають клієнти, що зберігають газ в українських підземних сховищах у режимі "митний склад" та "митний склад+Short haul". Оператор зазначає, що так доступ до біржі отримають компанії-нерезиденти, що зберігають газ в Україні. Орієнтовний запуск - квітень 2021 року.
"Перехід на біржову торгівлю газом сприятиме подальшій лібералізації енергетичного ринку України, підвищить його ліквідність, посилить надійність та прозорість механізмів продажу / купівлі / передання газу від одного власника до іншого", - кажуть в Укртрансгазі.
Нагадаємо:
За дев'ять місяців 2020 року державна компанія "Укртрансгаз" показала 15,6 мільярда гривень збитків.
Економічна правда
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