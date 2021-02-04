Всі розділи
Укр / Рус

Укртрансгаз з УЕБ з березня запускає біржову торгівлю газом зі сховищ

Четвер, 4 лютого 2021, 18:49
 

Укртрансгаз та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який забезпечить біржовими інструментами замовників, що користуються українськими газосховищами.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

Договір передбачає співпрацю у два етапи. 

Спершу учасники газового ринку України зможуть здійснювати торгові операції з розмитненим природним газом, що зберігається в газосховищах, через платформу Української енергетичної біржі. Зазначається, що це стане можливим з середини березня. 

Оператор також виступатиме гарантом наявності в ПСГ заявленого на торги обсягу газу та забезпечуватиме автоматизацію його передачу від одного учасника торгів до іншого протягом 30 хвилин. Після чого біржа у взаємодії з банком за ескроу рахунками автоматично проводитиме клірингові розрахунки.

На другому етапі можливість торгів на біржі отримають клієнти, що зберігають газ  в українських підземних сховищах у режимі "митний склад" та "митний склад+Short haul". Оператор зазначає, що так доступ до біржі отримають компанії-нерезиденти, що зберігають газ в Україні. Орієнтовний запуск - квітень 2021 року.

"Перехід на біржову торгівлю газом сприятиме подальшій лібералізації енергетичного ринку України, підвищить його ліквідність, посилить надійність та прозорість механізмів продажу / купівлі / передання газу від одного власника до іншого", - кажуть в Укртрансгазі.

Нагадаємо:

За дев'ять місяців 2020 року державна компанія "Укртрансгаз" показала 15,6 мільярда гривень збитків.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укртрансгаз біржа газ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Запаси газу в Україні зросли на 25% 6 січня 2021, 15:56
Збитки "Укртрансгазу" сягнули 15,6 мільярда – звітність держкомпанії 10 грудня 2020, 17:00
Справа на 2 мільярди: Суд затвердив мирову угоду між "дочкою" "Нафтогазу" і "шахрайськими" фірмами 17 листопада 2020, 15:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!