Жмак обвинил набсовет УЗ в коррупции и подал в суд из-за увольнения

Экc-глава Укрзализныци Владимир Жмак подал иск об отмене решения о своем увольнении и говорит о "попытках наблюдательного совета вернуть коррупционные схемы".

Об этом он написал в своем Telegram.

Жмак считает, что решение наблюдательного совета о его увольнении является "необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", а в суде будет отстаивать "справедливость и свою деловую репутацию".

Экс-чиновник убежден, что его деятельность по разрушению коррупционных схем на УЗ стала причиной увольнения. "Именно поэтому наблюдательный совет спешил избавиться от меня как можно быстрее, как только на ВСК Верховной Рады встал вопрос о ее роли (а также предыдущего руководства) в доведении УЗ до критического состояния", - заявил Жмак.

По его словам, сейчас "коррупционные схемы пытаются спешно вернуть" и в подтверждение приводит адресованное всем филиалам Укрзализныци письмо, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию.

"Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров?", - заключает Жмак.

Напоминаем:

Бывший председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак пытается оспорить в суде решение о своем увольнении.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочном прекращении полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий увольнение Владимира Жмака с должности председателя правления УЗ аргументировал тем, что, в частности, отсутствовала последовательная и системная стратегия по разделению компании на бизнес-вертикали.

Экономическая правда