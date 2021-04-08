Жмак оскаржує своє звільнення з "Укрзалізниці"

Колишній голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак намагається оскаржити в суді рішення про своє звільнення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень.

Зазначається, що Жмак подав до суду позов на УЗ та Кабмін з вимогою скасувати рішення про його звільнення та визнати незаконним розпорядження уряду про призначення в. о. голови правління УЗ Івана Юрика.

"Проте Госпсуд Києва відмовив Жмаку в забезпеченні позову, зокрема, відмовився забороняти Кабміну ухвалювати рішення про обрання/призначення нового голови або в. о. голови правління "Укрзалізниці", а також здійснювати відбір кандидатів на посаду голови правління", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій звільнення Володимира Жмака з посади голови правління УЗ аргументував тим, що, зокрема, була відсутня послідовна та системна стратегія з розділення компанії на бізнес-вертикалі.