Курс гривні до долара трохи послабився
Вівторок, 13 квітня 2021, 19:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 28,02 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,32 грн (на 13 квітня – 33,28 гривні).
Нагадуємо:
13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.
13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.
Економічна правда
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