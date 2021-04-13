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Курс гривні до долара трохи послабився

Вівторок, 13 квітня 2021, 19:15
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 28,02 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,32 грн (на 13 квітня – 33,28 гривні).

Нагадуємо:

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

Економічна правда

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