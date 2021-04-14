В Раде зарегистрировали законопроект о налоговой системе "Дія.City"

В Раде зарегистрировали законпроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине".

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Сегодня зарегистрировали в парламенте проект Закона №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине".

Именно этот документ станет правовым фундаментом для запуска в пределах Дія City лучшей налоговой системы для развития IT-отрасли", - написал он.

По его словам, для компаний-резидентов Дія City будет действовать следующая налоговая нагрузка:

налог на доход физических лиц 5%;

единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;

законопроект дает компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, - налог на прибыль (18%) или налог на выведеній капитал (ННВК) по ставке 9%;

военный сбор составит 1,5%.

"Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей.

Этим законопроектом Дія City решает одну из главных проблем украинского IT-отрасли на сегодня. Общая система налогообложения не стимулирует развитие компаний. Упрощенная система ФЛП усложняет компаниям возможности масштабирования и привлечения инвестиций. Важно и то, что уменьшение налоговых ставок только увеличит поступления в госбюджет за счет роста IT-сектора. Win-win подход в действии", - добавил он.

Текст законопроекта на сайте Рады пока не опубликовали.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Дія City) в новой редакции.

Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч, заявили министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Экономическая правда