По 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах: Шмыгаль назвал дату старта приема заявок
ФОПы и наемные работники в "красных" зонах с 19 апреля смогут отправлять заявки на получение 8 тыс грн госпомощи.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Уже с 19-го апреля этого года ФОПы и наемные работники с "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тыс грн помощи от государства.
Минсоцполитики и Минцифры в максимально оперативные сроки было подготовлено всю необходимую инфраструктуру для осуществления выплат", - заявил Шмыгаль.
"Механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение Дія. Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн", - добавил он.
Напоминаем:
9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.
Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.
Экономическая правда
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