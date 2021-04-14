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По 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах: Шмыгаль назвал дату старта приема заявок

Среда, 14 апреля 2021, 13:25
 

ФОПы и наемные работники в "красных" зонах с 19 апреля смогут отправлять заявки на получение 8 тыс грн госпомощи.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Уже с 19-го апреля этого года ФОПы и наемные работники с "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тыс грн помощи от государства.

Минсоцполитики и Минцифры в максимально оперативные сроки было подготовлено всю необходимую инфраструктуру для осуществления выплат", - заявил Шмыгаль.

"Механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение Дія. Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн", - добавил он.

Напоминаем:

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

Экономическая правда

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ФЛП Шмыгаль "Дія" Кабмин бизнес

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