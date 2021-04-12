Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля: что рассмотрят

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламентариев 13 апреля, среди экономических вопросов на рассмотрение вынесут присоединение Госипотеки к "Укрфинжилье" и реструктуризацию валютных займов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Внеочередное заседание состоится в 17:30.

Среди экономических вопросов в повестку дня были внесены:

законопроекты 4475 , 4398 , 4399 о реструктуризации валютных потребительских кредитов - все три будут рассматривать во втором чтении. Ранее профильный комитет рекомендовал Раде их принять во втором чтении и в целом.

законопроект 5308 об объединении Государственного ипотечного учреждения и "Украинской финансовой жилой компании" (Укрфинжитло). Им также предлагается внести изменения в госбюджет и выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд гривень. Впоследствии на выпускаемые облигации в госсобственность будут приобретены акции дополнительной эмиссии "Укрфинжилья". В связи с этим предельный объем госдолга, заложенного в бюджет на 2021 год, хотят увеличить на 20 млрд гривен.

Разумков также подписал распоряжение о внеочередного заседания Рады на 16:00. На нем депутаты рассмотрят предложения по льготному тарифу на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч и снижение тарифов на электроэнергию и услуги распределения газа.

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Экономическая правда