За 2 недели банки выдали "теплых кредитов" на 84 миллиона

За две недели работы программы "теплых кредитов" в этом году более 2 тыс семей привлекли почти 84 млн грн кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Если в первую неделю работы программы в этом году семьи получили почти 33 млн грн кредитов, то во вторую неделю - уже 50 млн гривен.

Всего банки выдали 83,8 млнгрн "теплых кредитов", из которых: 82 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 1,8 млн грн - на твердотопливные котлы.

"Теплые кредиты" для индивидуальных домохозяйств предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

Напомним:

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

В первую неделю работы программы "теплых кредитов" в этом году ею воспользовались 797 семей - они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.

Экономическая правда