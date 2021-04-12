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Официальный курс гривни несколько ослаб

Понедельник, 12 апреля 2021, 19:24
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 апреля на уровне 27,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,28 грн (на 12 апреля - 33,23 гривни).

Напоминаем:

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.

12 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда

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курс НБУ гривня

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