Bitcoin установил новый рекорд
Воскресенье, 11 апреля 2021, 11:08
Стоимость Bitcoin 10 апреля в 16:29 выросла до 60,555 долларов за единицу, это стало новым рекордом для криптовалюты.
Об этом свидетельствуют данные на портале Coindesk
По состоянию на 11 апреля 11:08, стоимость криптовалюта составляет 59,797 доллара.
Напоминаем:
Рыночная стоимость Bitcoin впервые достигла триллиона долларов
2 марта стоимость криптовалюта Bitcoin выросла до 48,8 тысячи долларов.
Утром 17 февраля стоимость биткоина впервые превысила отметку в 51 тыс долларов - по состоянию на 12:29 стоимость составляла 51,577 долларов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua