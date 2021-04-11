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Bitcoin установил новый рекорд

Воскресенье, 11 апреля 2021, 11:08
 

Стоимость Bitcoin 10 апреля в 16:29 выросла до 60,555 долларов за единицу, это стало новым рекордом для криптовалюты.

Об этом свидетельствуют данные на портале Coindesk

По состоянию на 11 апреля 11:08, стоимость криптовалюта составляет 59,797 доллара.

Напоминаем:

Рыночная стоимость Bitcoin впервые достигла триллиона долларов

2 марта стоимость криптовалюта Bitcoin выросла до 48,8 тысячи долларов.

Утром 17 февраля стоимость биткоина впервые превысила отметку в 51 тыс долларов - по состоянию на 12:29 стоимость составляла 51,577 долларов.

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