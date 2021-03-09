Рыночная стоимость Bitcoin по второй раз достигла триллиона долларов

Котировки наиболее известной в мире криптовалюты Bitcoin восстановили свой рост, в связи с чем ее капитализация во второй раз в истории пересекла отметку в триллион долларов.

Об этом говорится в данных Coindesk.

Так, за последние сутки цена Bitcoin выросла на 7,46% и достигла отметки в 54 310 долларов около 8:15 по Киеву. После этого цена начала уменьшаться и на 9:44 установилась на уровне 53 730 долларов.

Таким образом, капитализация, по данным Coindesk, превысила 1 триллион долларов - во второй раз за существование криптовалюта.

Напомним:

19 февраля рыночная стоимость криптовалюта Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти. Впоследствии капитализация превысила триллион долларов.

Стоимость криптовалюты Bitcoin 2 марта выросла до 48,8 тысячи долларов.

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Экономическая правда