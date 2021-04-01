Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни к доллару почти не изменился

Четверг, 1 апреля 2021, 20:10
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,70 грн (на 1 апреля – 32,63 гривни).

Напоминаем:

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 1 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки 1 апреля 2021, 11:15
НБУ установил курс гривни на первый день апреля 31 марта 2021, 19:00
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла 31 марта 2021, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!