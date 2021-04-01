Курс гривни к доллару почти не изменился
Четверг, 1 апреля 2021, 20:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,83 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,70 грн (на 1 апреля – 32,63 гривни).
Напоминаем:
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Экономическая правда
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