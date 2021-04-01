Гривня ослабла на закрытии межбанка
1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;
Евро - 32,74 - 32,76 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,70 - 27,89 гривни. Евро покупают по 32,41 гривни, продают по 32,76 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,80 гривни, евро - 32,46 - 32,61 гривни.
Напоминаем:
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 1 апреля на уровне 27,82 гривни.
31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua