Курс валют на 1 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,81 - 27,82 гривни;
Евро - 32,63 - 32,64 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,88 гривни. Евро покупают по 32,40 гривни, продают по 32,74 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,78 гривни, евро - 32,44 - 32,59 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 1 апреля на уровне 27,82 гривни.
31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Экономическая правда
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