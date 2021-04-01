Курс валют на 1 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,81 - 27,82 гривни;

Евро - 32,63 - 32,64 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,88 гривни. Евро покупают по 32,40 гривни, продают по 32,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,78 гривни, евро - 32,44 - 32,59 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 1 апреля на уровне 27,82 гривни.

31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Экономическая правда