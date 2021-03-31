Все разделы
Укр / Рус

НБУ установил курс гривни на первый день апреля

Среда, 31 марта 2021, 19:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 1 апреля на уровне 27,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,63 грн (на 31 марта - 32,72 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 31 марта на уровне 27,89 гривни.

31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла 31 марта 2021, 17:15
Гривня укрепилась к доллару и евро 30 марта 2021, 19:40
Гривня на закрытии межбанка укрепилась 30 марта 2021, 18:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!