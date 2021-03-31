Курс валют на 31 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,80 - 27,82 гривни;
Евро - 32,64 - 32,65 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,68 - 27,87 гривни. Евро покупают по 32,38 гривни, продают по 32,75 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,76 гривни, евро - 32,48 - 32,60 гривни.
Напоминаем:
30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 31 марта на уровне 27,89 гривни.
Экономическая правда
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