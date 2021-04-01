Сотрудников таможни будут проверять на детекторе лжи

В Государственной таможенной службе планируют создать собственную службу детекторного контроля работников для предотвращения коррупционных правонарушений.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глаава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

По его словам, общая численность работников таможенной службы - около 12 тысяч человек по всей стране.

"Сейчас мы осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате переведено около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнется тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - рассказал Рябикин.

Кроме этого, в Гостаможслужбе готовят меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа - это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно усилить условия и предотвратить коррупционные правонарушения.

Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года дает нам методологическую помощь. Речь идет о том, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - добавил глава Гостаможслужбы.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства, на которой заявил, что "нужно ускорить реформирование Таможни".

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Экономическая правда