Зеленский – Рябикину: Нужно ускорить реформирование таможни

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства, на которой заявил, что "нужно ускорить реформирование Таможни".

Об этом сообщает Офис президента.

"Глава таможни доложил главе государства о текущем состоянии дел. Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения государственного бюджета на 2021 год.

Владимир Зеленский отметил, что, кроме выполнения плана, нужно также двигаться в направлении реформирования таможни", - говорится в сообщении.

Рябикин рассказал, что реформа предусматривает, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и тому подобное.

"По его словам, уже вступил в силу закон Украины о введении института уполномоченного экономического оператора (АЭО). Внедрение программы АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность украинских АЭО как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В ноябре 2020 года в Украине начато применение в пилотном режиме новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS), использование которой является обязательным условием присоединения Украины к Конвенции", - добавили в ОП.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - заявил Зеленский.

Напомним:

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.