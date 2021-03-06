За неделю топливо подорожало в среднем на 10 копеек за литр

Средняя цена бензина А-92 (за 26 февраля-5 марта) выросла на 11 коп/л и составила 27,32 грн/л, на столько же подорожал бензин А-95 — до 28,33 грн/л, а дизельное топливо прибавило 10 коп/л (27,73 грн/л).

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Как поднимали цены сети АЗС:

"Авантаж" + 50 коп/л

Glusco + 21 коп./л..

SOCAR и "Укр-Петроль" + 50 коп/л.

KLO на бензины + 40 коп/л, ДТ — + 30 коп/л.

"БРСМ-Нафта" дизельное топливо + 31 коп/л, бензины – + 51 коп/л.

Mango на бензины + 50 коп/л, на ДТ — + 70 коп/л

Motto + 35-45 коп/л.

Такие сети как AMIC, BVS, "Параллель", "Автотранс", Chipo, Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн/л.

Напоминаем:

На прошлой неделе(с 19 по 26 февраля) розничные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л.

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