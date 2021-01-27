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Сукупний держборг України становить 2,6 трильйона гривень

Середа, 27 січня 2021, 09:21
 

Державний та гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року становив 2,56 трильйона гривень, або 90,3 мільярда доларів.

Про це йдеться у даних Мінфіну. 

Так, станом на 31 грудня 2020 року, державний та гарантований державою борг становив 2,56 трлн грн. З нього зовнішній борг становить 59,5%, або 1,52 трлн грн (53,7 млрд дол), внутрішній - 1,03 трлн грн (36,5 млрд дол).

Держборг України становив 2,3 трлн грн (88,53 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 79,90 млрд дол. З них зовнішнього боргу - 1,3 трлн грн, внутрішнього - 1 трлн грн.

Гарантований державою борг України становив 292,70 млрд грн (11,47%) або 10,35 млрд дол, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг– 260,41 млрд грн (10,20%) або 9,21 млрд дол, внутрішній – 32,29 млрд грн (1,27%) або 1,14 млрд дол.

Зазначається, що протягом грудня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 153,64 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 6,01 млрд дол.

Економічна правда

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держборг Мінфін

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