Комиссия выдаст первые лицензии на залы игровых автоматов

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первые лицензии на залы игровых автоматов - их получит ООО "ГЕЙМДЕВ".

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Решение выдать лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов комиссии приняла 30 марта.

Лицензию получит ООО "ГЕЙМДЕВ", что планирует осуществлять деятельность в киевской гостинице "Турист", харьковском отеле "Харьков" и запорожской гостинице "hotel INTOURIST". Отмечается, что лицензии будут выданы после оплаты, на которую организатору отводится 10 дней.

Напоминаем:

Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллионов гривен - лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (Львов).

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую букмекерскую лицензию - ее получит ООО "Париматч".

Экономическая правда