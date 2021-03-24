До бюджету надійшли 72 мільйони за перші дві ліцензії наземного казино

Держбюджет отримав за перші дві ліцензії наземного казино 72 мільйони гривень - ліцензії оплатили ТОВ "ПРИМУМ" (готель "Гагарін" в Одесі) та ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС" (Львів).

Про це повідомляє прес-служба Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей у Telegram.

"Держказначейство підтвердило оплату 36 мільйонів гривень за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Тож готель "Гагарін" в Одесі - це перший заклад, всередині якого оператор зможе організувати легальне казино", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Комісії повідомили, що ліцензію оплатило і ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть дві ліцензії наземним казино в готелях - ТОВ "ПРИМУМ" (на відкриття казино в одеському готелі "Гагарін") та ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС" (у львівському "Гранд Готелі").

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Економічна правда