До бюджету надійшли 72 мільйони за перші дві ліцензії наземного казино
Держбюджет отримав за перші дві ліцензії наземного казино 72 мільйони гривень - ліцензії оплатили ТОВ "ПРИМУМ" (готель "Гагарін" в Одесі) та ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС" (Львів).
Про це повідомляє прес-служба Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей у Telegram.
"Держказначейство підтвердило оплату 36 мільйонів гривень за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
Тож готель "Гагарін" в Одесі - це перший заклад, всередині якого оператор зможе організувати легальне казино", - йдеться у повідомленні.
Згодом у Комісії повідомили, що ліцензію оплатило і ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС".
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть дві ліцензії наземним казино в готелях - ТОВ "ПРИМУМ" (на відкриття казино в одеському готелі "Гагарін") та ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС" (у львівському "Гранд Готелі").
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Економічна правда
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