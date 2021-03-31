"Укрнафта" планирует обжаловать в суде штраф АМКУ

"Укрнафта" планирует обжаловать в суде решение Антимонопольного комитета, который оштрафовал компанию за "картельный сговор" на рынке топлива.

Об этом сообщается на странице "Укрнафты" в Facebook.

"Ознакомились с публичными заявлениями АМКУ относительно так называемого "картельного сговора".

Правовой и экономической логики в этом решении нет, и Укрнафта готовится обжаловать его в суде", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.

Связана с группой Приват "Укртатнафта" заявляет, что штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривень по сговору в 2016 году на рынке топлива является противоправным, ведь Комитет не учел предоставленных компанией экспертиз.

Экономическая правда