39% выручки украинские заведения получают от безналичной оплаты - исследование

Более половины (53%) выручки киевские заведения получают от безналичных платежей, в Украине этот показатель - 39%, одновременно с ростом cashless значение приобретает вопрос комиссии еквайринга.

Об этом говорится в исследовании компании по автоматизации общепита Poster.

По словам рестораторов, все большая часть платежей проходит именно через банки. Это связано с доступностью карточек, распространенности Apple Pay и Google Pay, желанием избежать контактов из-за пандемии и программами лояльности со стороны банков: кэшбеками, скидками.

Согласно исследованию, в марте 2021 года 39% своей выручки украинские заведения получили именно благодаря оплате банковской картой. В Киеве процент составляет 53%, в Харькове - 44%, в Днепре - 43%, во Львове - 42%.

В исследовании говорится, что безналичные платежи имеют много положительных последствий для ресторанов: скорость обслуживания, контроль за кражами, отсутствие проблем с инкассацией. В то же время, чем выше доля безналичных платежей, тем больше заведения платят за еквайринг.

Комиссия составляет около 2-2,5%, однако уплачивается она не из прибыли, а из обращения. "С маржинальностью в 12-18% годового дохода от оборота, расходы на еквайринг - пятая-седьмая часть чистой прибыли предприятия", - рассказывает один из днепровских рестораторов.

Он отметил, что одновременно при пандемии немало заведений не имеют прибыли, а пытаются удержаться на рынке.

Исследование базируется на данных около 6000 заведений Украины преимущественно среднего ценового сегмента.

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Экономическая правда