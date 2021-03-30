"Нафтогаз" получил спецразрешения на 4 нефтегазовых участка

Госгеонедр выдала 4 спецразрешения на право пользования Балаклейским, Ивановским, Бузивським и Берестянским нефтегазовыми участками для Укргаздобычи, в компании планируют начать добычу газа в следующем году.

Об этом сообщает Укргаздобыча в Facebook.

Согласно сообщению в этом году проведут переобработку и переинтерпретацию сейсморазведочных работ 2D прошлых лет и другой имеющейся геологической информации и дадут старт 3D сейсморазведке для получения дополнительных данных.

Также в компании хотят начать восстановление и подключение нескольких ранее ликвидированных скважин. Всего, в течение первых 5 лет Укргаздобыча планирует провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,5 тыс. кв. км и пробурить 12 разведочных скважин.

"В 2022 году, ранее установленных документами сроков, мы планируем получить первый газ", - добавили в компании. "Наша конечная цель остается неизменной - добывать свой газ для энергетической независимости Украины".

Напоминаем:

Нафтогаз в конце 2021 года планирует начать бурить скважины на суше, а в конце 2022 - начале 2023 начнется бурение на оффшоре.

31 декабря правительство подписало соглашения сроком на 50 лет о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках, конкурс на которые прошел еще в 2019 году - 4 из них получила Укргаздобыча, "дочка" Нафтогаза.

Экономическая правда





