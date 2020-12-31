Уряд підписав угоди щодо розподілу ділянок на видобування газу

31 грудня уряд підписав угоди строком на 50 років про розподіл продукції на 7 нафтогазових ділянках, конкурс на які пройшов ще у 2019 році.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Йдеться про право розробки родовищ на 7 ділянках наступними компаніями:

Софіївська - ТОВ "Гео Альянс Партнерство" та "Гео Альянс Партнершіп Б. В." (Geo Allianсе Рartnership B. V.);

Угнівська - ТОВ "ВЕЛЛ КО";

Балаклійська - "Укргазвидобування";

Іванівська - "Укргазвидобування";

Зінківська - "Ойл Енд Гез Оверсіз Трейдинг БіВі" (Oil&Gas oversеas trading B. V.) і ТОВ "Нафтогазексплуатація";

Бузівська - "Укргазвидобування";

Берестянська - "Укргазвидобування".

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, угоду дають можливість "залучити щонайменше 12 млрд грн у видобуток газу" а також допоможе суттєво збільшити обсяги видобування.

"Підписання угод про розподіл продукції на нафтогазових ділянках продемонструє міжнародним інвесторам, що Україна є привабливою для інвестицій, а Уряд виконує взяті на себе зобов’язання", - прокоментував угоду прем’єр-міністр.

Згідно з укладеними угодами про розподіл продукції Україна на визначений строк передає право приватному інвестору на проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор зі свого боку бере зобов’язання за свій рахунок виконати доручені роботи з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.

Нагадаємо:

У липні 2019 року Міжвідомча комісія по угодах із розподілу визначила переможців на 9 ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії.

Канадська компанія Vermilion Energy, спільно з якою "Нафтогаз" виграв конкурси на освоєння Балаклійської та Іванівської нафтогазових ділянок, вирішила не брати участі у проєктах, серед причин - суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019 роком, пандемія коронавірусу та глобальний економічний спад.

Економічна правда





