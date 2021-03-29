Кабмин планирует в ближайшее время увеличить лимит портфельных гарантий для банков

Выделение дополнительного лимита портфельных госгарантий банкам планируется уже в ближайшее время в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, который обратился в Кабмин и получил ответ от Минфина.

"Программа "бизнес-кредитование под государственные гарантии" получила большой спрос среди бизнес-клиентов - на сегодня Приватбанк выдал уже почти 600 бизнес-кредитов под государственные гарантии на сумму более 600 млн гривен плюс по состоянию на 26 марта банком утверждены бизнес-кредиты или они находятся на принятии окончательного решения еще на сумму еще около 200 млн гривен.

Таким образом, выдав или готовясь в ближайшие дни выдать бизнес-кредитов "под государственные гарантии" на 800 млн гривен, Приватбанк исчерпал текущий "лимит" государственных гарантий по Постановлению №1151 от 24.11.2020", - говорится в сообщении банка.

"Мы заранее обратились в Кабинет министров и уже получили ответ от Министерства финансов о том, что выделение дополнительного лимита банкам планируется уже в ближайшее время в апреле", - заявил руководитель Дирекции бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

"Поэтому мы еще две недели назад персонально сообщили всем клиентам, которые подали кредитные заявки по этой программе, что лимит государственных гарантий уже почти исчерпан. Мы обязательно в ближайшие дни выдадим все бизнес-кредиты, которые уже утверждены или переданы на утверждение.

Прием новых заявок мы возобновим сразу после утверждения нового лимита государственных гарантий, а по еще не утвержденным заявкам продолжаем работу по рекомендации клиентам или предоставить дополнительный залог, или подождать выделения нового лимита гарантий от государства", - добавил он.

В банке напомнили, что в прошлом году профинансировали почти 25 тыс корпоративных клиентов на 8,9 млрд грн.

Напомним:

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укравтодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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