Глава Минфина Марченко задекларировал почти 500 тысяч зарплаты
Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году получил 537,5 тыс грн доходов, зарплата министра составила 491 тыс грн.
Об этом свидетельствует его годовая декларация за прошлый год.
Согласно декларации, Марченко получил 491 тыс грн зарплаты в Минфине.
Также он указал 77 тыс грн на счету в Приватбанке.
Жена Марченко задекларировала 514,8 тыс грн зарплаты, 10 тыс долл наличными и 50 тыс грн на счету Приватбанка.
Вместе с дочерью (по 50%) министр владеет квартирой в Киеве площадью 84,6 кв.м, жена владеет еще одной, площадью 40,3 кв.м.
Также Марченко владеет автомобилем Audi A7 2017 выпуска.
Напоминаем:
30 марта 2020 года Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако на насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.
Марченко не хватило 3 голосов, для назначения на должность.
В тот же день со второй попытки Марченко назначили министром финансов.
Экономическая правда
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