Глава Минфина Марченко задекларировал почти 500 тысяч зарплаты

Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году получил 537,5 тыс грн доходов, зарплата министра составила 491 тыс грн.

Об этом свидетельствует его годовая декларация за прошлый год.

Согласно декларации, Марченко получил 491 тыс грн зарплаты в Минфине.

Также он указал 77 тыс грн на счету в Приватбанке.

Жена Марченко задекларировала 514,8 тыс грн зарплаты, 10 тыс долл наличными и 50 тыс грн на счету Приватбанка.

Вместе с дочерью (по 50%) министр владеет квартирой в Киеве площадью 84,6 кв.м, жена владеет еще одной, площадью 40,3 кв.м.

Также Марченко владеет автомобилем Audi A7 2017 выпуска.

Напоминаем:

30 марта 2020 года Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако на насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.

Марченко не хватило 3 голосов, для назначения на должность.

В тот же день со второй попытки Марченко назначили министром финансов.

Экономическая правда