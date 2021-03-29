Все разделы
Укр / Рус

Глава Минфина Марченко задекларировал почти 500 тысяч зарплаты

Понедельник, 29 марта 2021, 17:05
 

Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году получил 537,5 тыс грн доходов, зарплата министра составила 491 тыс грн.

Об этом свидетельствует его годовая декларация за прошлый год.

Согласно декларации, Марченко получил 491 тыс грн зарплаты в Минфине.

Также он указал 77 тыс грн на счету в Приватбанке.

Жена Марченко задекларировала 514,8 тыс грн зарплаты, 10 тыс долл наличными и 50 тыс грн на счету Приватбанка.

Вместе с дочерью (по 50%) министр владеет квартирой в Киеве площадью 84,6 кв.м, жена владеет еще одной, площадью 40,3 кв.м.

Также Марченко владеет автомобилем Audi A7 2017 выпуска.

Напоминаем:

30 марта 2020 года Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако на насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.

Марченко не хватило 3 голосов, для назначения на должность.

В тот же день со второй попытки Марченко назначили министром финансов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

декларации Минфин деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 миллиардов дохода – Налоговая 18 июля 2020, 14:10
Медведчук записал фирму с яхтой за 200 миллионов долларов на жену — СМИ 22 июня 2020, 19:03
Премьер о нулевом декларировании: Планируем делать это в этом году 11 июня 2020, 18:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!