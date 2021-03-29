В Минцифры рассказали, сколько ФЛП зарегистрировали онлайн

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что через "Дию" ФЛП открыли более 275 тысяч украинцев - это одна из наиболее популярных государственных услуг онлайн.

Об этом говорится в пресс-релизе Минцифры.

В ведомстве добавили, что с момента запуска Дии в 2020 году портал имеет более 3,6 миллиона посещений.

"Услуги по открытию, внесению изменений и закрытию ФЛП стали одними из первых онлайн-сервисов на портале Дия и одними из самых популярных", - комментируют в Минцифры.

В ведомстве говорят, что сократили процесс регистрации ФЛП с 30 до 3 этапов, а заполнение формы занимает около 15 минут.

Так, сейчас более 275 тысяч украинцев воспользовались услугами открытия ФЛП онлайн. "Важно, что при открытии ФЛП можно зарегистрироваться плательщиком НДС. А еще услуга по регистрации ФЛП включает постановку на учет плательщиков единого налога налоговой службой и государственными органами статистики", - добавили в Минцифри.

Сообщается, что около 40% предпринимателей открывали ФЛП онлайн в течение года, хотя в 2019 году показатель составлял 5%.

Кроме того, на портале Действие также доступны услуги для открытия ООО, чем воспользовались уже 1700 предпринимателей. Эта услуга, говорят в ведомстве, занимает около 30 минут.

Напомним:

С апреля в "Дие" появится возможность автоматически регистрировать ФЛП без посредничества людей и платить налоги с помощью привязанной в приложении карты.

"Дия" внедряет бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в апреле на Diia Summit запустят ряд новых цифровых продуктов в "Дие", в частности, Дия ID и электронный больничный.

Экономическая правда