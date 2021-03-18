В апреле в Дие запустят авторегистрацию ФЛП и уплату налогов

С апреля в "Дие" появится возможность автоматически регистрировать ФЛП без посредничества людей и платить налоги с помощью привязанной в приложении карты.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал во время форума "Украина 30" 18 марта.

Касательно авторегистрации бизнеса, Федоров пояснил, что сейчас лицо должно авторизоваться в "Дие" и зарегистрировать ФЛП. После этого отдельный человек, регистратор, должна пересмотреть все введенные данные и принять дальнейшие решения.

В то же время человеческий фактор может дать погрешность, и для того, чтобы ее избежать, Минцифра вместе с Минюстом разработали автоматическую регистрацию ФЛП. Следовательно, после регистрации бизнеса и заполнения необходимых данных, вся проверка будет проходить в реестрах без участия людей.

По словам Федорова, сейчас удовлетворенность онлайн-регистрацией ФЛП на Дие составляет около 90%, и благодаря возможности автоматической регистрации этот показатель может увеличиться до 95-99%.

Также с апреля предприниматели смогут платить налоги в "Дие", однако пока только в приложении.

"Это будет занимать несколько кликов, система все понимает автоматически. Вы вводите сумму, или она подтягивается из банков. Пишется, сколько заплатить - нажимаете "оплатить". И, если карта привязана, Apple pay или Google pay открывается, и все - три-четыре клика и налоги уплачены. Декларация уже в налоговой", - пояснил Федоров во время форума.

Напомним:

"Дия" внедряет бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в апреле на Diia Summit запустят ряд новых цифровых продуктов в "Дие", в частности, Дия ID и электронный больничный.

Экономическая правда