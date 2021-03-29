Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала

Цены на нефть упали на фоне новостей, что контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.

Об этом сообщает Reuters.

"Цены на нефть снизились, поскольку рынки предполагали, что разблокирование Ever Given позволит танкерам снова использовать водный путь. Более 300 судов ждали прохождения каналом, на который приходится 12% мировой торговли.

Рынок также будет осторожным накануне заседания ОПЕК на этой неделе, на котором должны решить, продолжать ли ограничения поставок нефти", - пишет агентство.

Отмечается, что баррель нефти Brent подешевел на 90 центов до 63,67 долларов, WTI потеряла в цене 1,03 доллара - до 59,94 доллара за баррель.

Напомним:

400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.

Из-за риска того, что блокирование Суэцкого канала может затянуться на недели, цена на рынке нефти выросла на минимум 4,5% в день.

Так, цена на нефть Brent за день торгов 26 марта выросла на 2,8 доллара до 64,63 доллара за баррель (+ 4,53%). Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,77 доллара до 61,13 доллара за баррель (+ 4,8%).

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.

Экономическая правда