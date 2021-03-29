Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала
Цены на нефть упали на фоне новостей, что контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.
Об этом сообщает Reuters.
"Цены на нефть снизились, поскольку рынки предполагали, что разблокирование Ever Given позволит танкерам снова использовать водный путь. Более 300 судов ждали прохождения каналом, на который приходится 12% мировой торговли.
Рынок также будет осторожным накануне заседания ОПЕК на этой неделе, на котором должны решить, продолжать ли ограничения поставок нефти", - пишет агентство.
Отмечается, что баррель нефти Brent подешевел на 90 центов до 63,67 долларов, WTI потеряла в цене 1,03 доллара - до 59,94 доллара за баррель.
Напомним:
400-метровый контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели.
Из-за риска того, что блокирование Суэцкого канала может затянуться на недели, цена на рынке нефти выросла на минимум 4,5% в день.
Так, цена на нефть Brent за день торгов 26 марта выросла на 2,8 доллара до 64,63 доллара за баррель (+ 4,53%). Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,77 доллара до 61,13 доллара за баррель (+ 4,8%).
24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.
Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно.
Экономическая правда
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