Нефть выросла более чем на 4% из-за блокировки Суэцкого канала

Из-за риска того, что блокирование Суэцкого канала может затянуться на недели, цена на рынке нефти выросла на минимум 4,5% в день.

Об этом говорится в данных Markets Insider.

Блокировка Суэцкого канала может вызвать нехватку нефти на мировом рынке из-за задержек поставок.

Так, цена на нефть Brent за день торгов 26 марта выросла на 2,8 доллара до 64,63 доллара за баррель (+ 4,53%). Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,77 доллара до 61,13 доллара за баррель (+ 4,8%).

Эксперты говорят, что на поднятие судна могут потребоваться недели, несмотря на все усилия сейчас. По оценкам издания Lloyd's List, в совокупности в пробках находятся уже более 160 судов, в том числе 24 танкера с нефтью.

Этот маршрут является особенно важным для торговли нефтью, поскольку позволяет транспортировать ее и сжиженный газ с Ближнего востока в Европу.

Напоминаем:

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно - на разблокирование могут уйти недели.

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Экономическая правда





