Правительство рассматривает отмену НДС на внутренние рейсы для поддержки авиаотрасли

В Министерстве инфраструктуры работают над развитием региональных аэропортов и поддержкой авиаотрасли, одним из потенциальных шагов является отмена налога на добавленную стоимость для внутренних рейсов.

Об этом глава Мининфраструктуры Владислав Криклий рассказал во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Отмечается, что Криклий имеет скептические ожидания относительно восстановления авиационной отрасли в этом году. Причиной являются новые волны ограничительных мер - чиновник сомневается, вернется ли объем авиаперевозок в 2021 году по крайней мере до 50% 2019 года.

В то же время, в Министерстве работают над инициативами по развитию региональных аэропортов. Среди потенциальных мер поддержки были названы, в частности, отмена налога на добавленную стоимость для внутренних рейсов, что позволит стимулировать развитие авиаотрасли внутри страны.

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Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%, вернувшись к уровню 2003 года.

Экономическая правда





