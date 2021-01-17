У 2020 році пасажирські авіаперевезення скоротились на 60%

У 2020 році через пандемію коронавірусу обсяг пасажирських авіаперевезень скоротився на 60%, повернувшись до рівня 2003 року.

Про це йдеться на сайті Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

За наведеною статистикою, протягом минулого року повітряним транспортом скористалися 1,8 мільярда людей, в той час, як у 2019 році, цей показник перевищував 4,5 мільярда.

Загальний обсяг економічних втрат у пасажирських авіаперевезень дорівнює 370 млрд дол, найбільше з з них 120 мільярдів припадають на Азійсько-Тихоокеанський регіон, 100 мільярдів доларів – на Європу, 88 мільярдів доларів – на Північну Америку.

"За найбільш оптимістичним сценарієм, до червня 2021 року кількість авіапасажирів може відновитися до 71% у порівнянні з 2019 роком (на 53% на міжнародних авіалініях і до 84 – на внутрішніх). За песимістичним сценарієм, пасажиропотік відновиться не більше ніж на 49% (26% – у міжнародному секторі, 66% – у внутрішніх авіаперевезеннях)", - йдеться в оприлюдненій інформації.