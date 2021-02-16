Шмигаль доручив Мінінфраструктури за тиждень розробити рішення з підтримки авіаперевізників

Прем'єр Денис Шмигаль дав доручення Міністерству інфраструктури до 22 лютого розробити рішення з підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Про це він заявив за підсумками наради щодо розвитку внутрішніх авіаційних перевізників, передає Урядовий портал.

За словами Шмигаля, українці мають отримати доступ до якісних та дешевих авіаційних перевезень як на внутрішніх рейсах, так і міжнародних.

Він додав, що фінансова спроможність та стабільність роботи вітчизняних авіаційних компаній є гарантією доступних авіаперевезень, збільшення туристичного попиту та стимулом для розвитку економіки в цілому.

"Необхідно активізувати роботу та сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв’язку з негативними наслідками пандемії COVID-19. Важливо якнайшвидше завершити цей процес, щоб українці отримували безпечні та якісні послуги", - заявив голова уряду.

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Економічна правда