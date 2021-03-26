На должность главы Налоговой претендуют 9 кандидатов

Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

По данным агентства, к участию в конкурсе допустили 9 кандидатов.

Среди них:

действующий председатель ГНС Алексей Любченко;

экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;

бывший заместитель министра финансов, гендиректор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

действующие заместители председателя Государственной налоговой службы Наталья Рубан и Евгений Олейников;

экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

сотрудник Укртрансгаза Вячеслав Федоров.

Кроме этого, Нацагентство по вопросам госслужбы объявило конкурсы на первого заместителя и заместителя председателя ГНС.

Напомним:

Кабмин объявил с 18 марта конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы с окладом 29 400 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы.

Кабмин на заседании 29 апреля 2020 года назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Любченко был назначен на должность путем заключения контракта только на период действия карантина.

Экономическая правда