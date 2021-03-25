Налоговая система в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз – министр

В Минцифре рассчитывают, что налоговая система для компаний в специальном правовом режиме "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз.

Об этом во время пресс-конференции заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас на сегодня есть концепция, в которую мы верим и которая поможет создать лучший в мире налоговый режим. Мы посчитали, что налоговая система в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку, если оплачивать налоги "в белую", в пять раз. Это уникальная возможность для нашей страны, и нам нужно ее качественно реализовать", - сказал Федоров.

В то же время заместитель главі комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев надеется на принятие законодательной базы для запуска "Дія.City" до середины лета.

"Надеюсь, что мы пройдем этот этап в ближайшие пару-тройку месяцев и со второго чтения законопроект выйдет до середины июля.

Надеюсь, что мы сможем начать реальную работу "Дія.Сity уже летом", - сказал нардеп.

Дія Сity - специальный правовой режим стимулирования развития цифровой экономики, который будет вводиться сроком на 15 лет и распространяется на всю территорию Украины. Вступление в Дія Сity будет добровольным.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Дія City) в новой редакции.

Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч, заявили министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Экономическая правда