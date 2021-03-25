Курс валют на 25 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

25 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривнм.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,97 - 27,98 гривни;

Евро - 33,04 - 33,06 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 - 28,00 гривни. Евро покупают по 32,76 гривни, продают по 33,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,84 - 27,95 гривни, евро - 32,88 - 33,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 25 марта на уровне 27,87 гривни.

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

24 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда