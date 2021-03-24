Курс валют на 24 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
Среда, 24 марта 2021, 11:45
24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,87 - 27,89 гривни;
Евро - 33,00 - 33,03 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,89 гривни. Евро покупают по 32,72 гривни, продают по 33,08 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,82 гривни, евро - 32,80 - 32,88 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 марта на уровне 27,73 гривни.
Экономическая правда
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