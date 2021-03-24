Курс валют на 24 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,87 - 27,89 гривни;

Евро - 33,00 - 33,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,89 гривни. Евро покупают по 32,72 гривни, продают по 33,08 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,82 гривни, евро - 32,80 - 32,88 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 марта на уровне 27,73 гривни.

Экономическая правда