Гривня на закрытии межбанка ослабла к доллару

24 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,91 - 27,93 гривни;

Евро - 33,01 - 33,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 27,92 гривни. Евро покупают по 32,74 гривны, продают по 33,08 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,84 гривни, евро - 32,81 - 32,96 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 марта на уровне 27,73 гривни.

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Экономическая правда