Новости 24 марта: 8 тысяч для предпринимателей, тариф на электроэнергию

О 8 тысячах для предпринимателей. Государство готово выплатить ФОПам и сотрудникам, которые пострадают вследствие карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованным лицам, пострадавшим вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

О тарифе на электроэнергию. Кабмин принял постановление о тарифе на электроэнергию для населения - его оставили неизменным на уровне 1,68 грн/кВт-час.

О санкциях против российских компаний. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о введении санкций в три года против 81 российской компании и 26 граждан РФ.

О "Мотор Сич". 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

О локдауне. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, иначе возможен жесткий локдаун.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах придется "закрыть всю страну".

Эксклюзив ЭП:

Год – плюс, ФЛП – минус: как малый бизнес пережил первый год карантина

Что случилось с физлицами-предпринимателями за последний год и сильно ли они пострадали? ЭП исследовала этот вопрос с помощью открытых статистических данных и информации от налоговиков. (укр)