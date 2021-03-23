Гривня снова ослабилась к доллару
Вторник, 23 марта 2021, 19:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 марта на уровне 27,73 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,93 грн (на 23 марта - 33,01 гривни).
Напоминаем:
23 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.
23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.
Экономическая правда
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