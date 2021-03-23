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Гривня снова ослабилась к доллару

Вторник, 23 марта 2021, 19:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 марта на уровне 27,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,93 грн (на 23 марта - 33,01 гривни).

Напоминаем:

23 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

Экономическая правда

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