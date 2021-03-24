Цены на сжиженный газ вырастут – эксперт

Повышение премии на сжиженный газ "Роснефти" на 15 долларов за тонну поднимет цены других источников украинского рынка.

Об этом заявил аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн, передает enkorr.

По его словам, из-за чрезмерной зависимости от импорта и отсутствия возможностей масштабной диверсификации поставок СУГ украинские трейдеры будут готовы на повышение цен на газ "Роснефти".

"Из реальных возможностей - только морские поставки, они с ростом цены станут еще выгоднее. Но сегодняшняя потолок украинских перевалок - 15-16 тыс в месяц (это 10 тыс сверху текущего уровня)", - пояснил Куюн.

Он отмечает, что подорожание ресурса "Роснефти" относительно других источников будет временным, и контракты других поставщиков вскоре тоже вырастут в цене.

Эксперт добавил, что повышение премий не связано с изменением поставщика, а вызвано большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке.

Напомним:

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановит поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

В Министерстве экономики состоялось совещание с представителями топливного рынка, на котором стороны заверили, что риск дефицита пока отсутствует, а прошлые поставки от Proton Energy будут замещены альтернативными источниками.

Международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.