Рисков дефицита топлива после выхода Proton Energy нет, – совещание в Минэкономики

В Министерстве экономики состоялось совещание с представителями топливного рынка, на котором стороны заверили, что риск дефицита пока отсутствует, а прошлые поставки от Proton Energy будут замещены альтернативными источниками.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

На совещании присутствовали представители ассоциации "Нефтегазовая ассоциация Украины", Украинской ассоциации сжиженного газа, Укргаздобыча, сети АЗС "ОККО", "WOG", "Амик", "Укрнафта", ТД Автотранс-Ойл, БРСМ.

Участники проанализировали ситуацию по обеспечению топливных материалов и разработали план для замещения поставок и сохранения ценовой стабильности. В частности, речь шла о диверсификации источников для контролируемого обеспечения объема поставок дизельного топлива и газа.

"Объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, будут полностью замещены из других альтернативных источников. Все импортеры и участники рынка подтвердили, что в стране есть наличие резервов по дизтопливу и возможность быстрой замены поставщиков в случае необходимости", - прокомментировал итоги совещания министр Игорь Петрашко.

Он добавил: "Рисков дефицита топлива нет. Состояние запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей и проведение посевной кампании".

Пресс-служба также цитирует слова главы ведомства касательно "борьбы со спекулятивным ажиотажем, который может быть вызван в связи с заявлениями компаний о приостановлении поставок".

Напомним:

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановит поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Экономическая правда