Новости 23 марта: маршруты нового лоукостера, падение промпроизводства, цена плохих отношений с МВФ

О промпроизводстве. В феврале 2021 года промпроизводство в Украине снизилось на 4,6% по сравнению с "доковидным" февралем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней (прошлый год был високосным) сокращение было меньшим - 2%.

О новом лоукостере. Новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Госавиаслужбы разрешения на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

О нефти. Цены на нефть находится на уровнях начала февраля, инвесторы не уверены в устойчивости спроса на нефть из-за новых вспышек коронавируса в Европе и медленной вакцинацию населения.

О сотрудничестве с МВФ. Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что отказ Украины от сотрудничества с МВФ приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций и давлению на валютные резервы НБУ.

О траншах. В 2014-2020 годах Украина перечислила в пользу Международного валютного фонда 65,74 млн долларов комиссии за невыбранные транши, предусмотренные программами сотрудничества.

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