В феврале 2021 года промпроизводство в Украине снизилось на 4,6% по сравнению с "доковидным" февралем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней (прошлый год был високосным) сокращение было меньшим - 2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом, до января 2021 года рост промпроизводство в феврале составляет 0,3%, с учетом сезонной корректировки - 0,4%.

В перерабатывающей промышленности в феврале зафиксировали спад на 6,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 3,9%.

Воночас в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - рост на 1,9%.

Сокращение производства в переработке (с учетом корректировки на високосный год) составляет 4,4%, в добывающей промышленности - 1,4%, рост в поставках электроэнергии и газа - 7,8%.

Читайте также: Это даже не рецессия: Почему в Украине падает промышленность

Напоминаем:

В январе 2021 года промышленное производство снизилось на 4% по сравнению с январем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней сокращение было меньшим - 2,7%.

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле - на 4,2%, в июне – на 5,6%, в мае – на 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, но с учетом коррекции на эффект календарных дней - на 3,9%.

В 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 4,8%.

Экономическая правда