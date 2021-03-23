Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года

Компания SpaceX планирует посадить на поверхность Марса свои ракеты задолго до 2030 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Илона Маска.

Отмечается, что в феврале SpaceX собрала около 850 млн долларов собственного капитала на развитие проекта, несмотря на то, что прототип ракеты Starship взорвался при попытке посадки после испытательного запуска.

Маск также заявил, что планирует организовать путешествие японского миллиардера Юсаку Маэдзавы к Луне на Starship в 2023 году.

Сообщается, что SpaceX уже завершила сбор первого демонстратора сверхтяжелого ускорителя для корабля Starship, а вскоре должны состояться его наземные испытания.

Напомним:

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом на корабле Starship, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.

Ранее Маск заявлял, что человека на Марс можно будет отправить в ближайшие шесть лет, в лучшем случае – в следующие четыре года.

Экономическая правда