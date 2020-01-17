Маск хочет отправить на Марс миллион людей до 2050 года

Илон Маск поделился в Twitter планами на постройку кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс.

Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.

В планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году. И Маск подтвердил эту информацию.

Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~30 days every 26 months. Battlestar Galactica … — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

Напомним:

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом на корабле Starship, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.

Читайте также: 12 технологий 2019 года, которые на наших глазах создают будущее человечества