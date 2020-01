Маск хочет отправить на Марс миллион людей до 2050 года

Илон Маск поделился в Twitter планами на постройку кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс.

Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.

В планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit